Przez Kołbaskowo nieco wolniej. Korki na przejściach granicznych [WIDEO]

Poniedziałek to pierwszy dzień roboczy w którym kierowcy, żeby pokonać granicę w Kołbaskowie, muszą przejść szereg kontroli. To w związku z pandemią koronawirusa.

Godzina 16.00

Godzina 15.00

Kontrole związane z koronawirusem robią swoje. Spore korki tworzą się na dwóch z trzech otwartych w naszym regionie przejściach granicznych. Dzwonią do nas słuchacze:- Stoję przed przejściem granicznym w Krajniku Dolnym ponad pół godziny, a kolejka ani drgnie. Do granicy mam mniej więcej 5 kilometrów. Jestem jeszcze na terenie Schwedt. Pytanie, jak długo to potrwa? - pyta słuchacz.Podobnie jest na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.Część Polaków po stronie niemieckiej nie pojechała do pracy - relacjonuje nam pani Miła, która od kilku lat mieszka w Ramin i dojeżdża do pracy do Szczecina. Jak opowiadała naszemu reporterowi, ona i jej znajomi nie zdążyli jeszcze odebrać od pracodawcy dokumentów pozwalających na pokonanie granicy.Polka podkreśla, że to dla rodaków za granicą ciężka sytuacja.- Sytuacja dla nas, mieszkańców pogranicza, jest nowa. Usłyszeliśmy od Straży Granicznej, że oni też jeszcze w sobotę niczego nie wiedzieli. Poradzili nam, żeby ci, którzy mogą zostali w poniedziałek i wtorek w domach, bo nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja na granicy przez pierwsze tygodnie - relacjonowała.- Gdyby dokumenty wydawano wcześniej, to kontrole na granicy przebiegałyby szybciej - ocenia w rozmowie z reporterem Radia Szczecin pan Błażej, kierowca samochodu ciężarowego transportujący towary w Europie.Szczecinianin opowiada, że w drodze z Wielkiej Brytanii nie spotkał utrudnień. Jedyna kontrola, jaka go spotkała, to ta w Kołbaskowie. Mężczyzna w poniedziałek rano wrócił do domu.- Wszystko byłoby fajniej, gdyby te karty wydawano wcześniej. Żeby wypełniało się je szybciej. Nie mamy pesel-u szefa, bo przecież tego nikt nie wozi ze sobą, regon firmy..., a tam żądają regonu, na pieczątce tego nie mam... - tłumaczył pan Błażej.Od niedzieli granicę z Niemcami można przekraczać wyłącznie w trzech miejscowościach: Kołbaskowie, Krajniku oraz Świnoujściu. Rygorystyczne kontrole są przeprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Mają potrwać 10 dni.