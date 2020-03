1 milion złotych przekazał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - w uzgodnieniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem - na walkę z koronawirusem.

Pieniądze trafią do dwóch szpitali w Szczecinie: zakaźnego przy ul. Arkońskiej i do Szpitala Klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej oraz do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego.Szpital przy Unii Lubelskiej dostanie 360 tys. złotych na zakup respiratorów.