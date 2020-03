Budowa ronda w Wołczkowie bez opóźnień [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mimo panującej pandemii koronawirusa budowa ronda w Wołczkowie oraz ścieżki rowerowej biegnącej od Głębokiego w kierunku miejscowości Dobra jest niezagrożona.

Zarówno inwestor, jak i wykonawca zapewniają, że wszystkie prace idą zgodnie z planem. A to oznacza, że w przyszłym tygodniu zniknie na ulicy Lipowej w Wołczkowie ruch wahadłowy - mówi Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy Dobra.- Mimo trwającej pandemii koronawirusa wykonawca na chwilę obecną prowadzi dalej prace. Zgodnie z obecnym harmonogramem, do końca miesiąca, czyli do końca marca powinny zakończyć się tutaj prace brukarskie, które trwają po lewej stronie chodnika, od cmentarza, w kierunku nowo wybudowanego ronda i wówczas ruch wahadłowy zostanie ściągnięty - informuje Kakowski.Wszystkie prace związane z budową ronda w Wołczkowie oraz ścieżki rowerowej powinny zakończyć się pod koniec wakacji. Wartość całej inwestycji, to ponad 15 milionów złotych.