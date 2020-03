Komentarze ekspertów dot. zmian w kodeksie wyborczym

To krok w dobrym kierunku, ale nie powinien obowiązywać w przypadku wyborów 10 maja - tak zmiany w kodeksie wyborczym, uchwalone przez sejmową większość, komentują politolog i socjolog.

Zgodnie ze zmianą, z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać osoby, które objęte są kwarantanną i są powyżej 60. roku życia.Chodzi o to, żeby umożliwić jak najbardziej bezpieczny sposób głosowania, nie wiadomo jaki będzie stan pandemii jesienią, jeśli wybory będą przełożone - mówi profesor Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Dzisiaj, kiedy tak naprawdę nie wiemy czy te wybory odbędą się 10 maja, czy się nie odbędą, mamy sytuację absolutnie nadzwyczajną, której nie byliśmy w stanie przewidzieć kilka miesięcy temu. Zmiana, którą zaproponowano nie ogranicza praw wyborczych, tylko je rozszerza - komentuje profesor Drzonek.Prawo do głosowania to podstawowe prawo obywatelskie. W dalszej kolejności należałoby się zastanowić, jak umożliwić głosowanie przez internet, tak jak jest to możliwe np. we Francji - mówi Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie dr hab. Waldemar Urbanik.- Jeśli chodzi o sam termin wyborów, to trudno tutaj jednoznacznie cokolwiek prorokować, bo trudno odpowiedzieć na pytanie, jak długo będzie trwał stan związany z zagrożeniem koronawirusem. Abstrahując od tej kwestii, to jest krok we właściwym kierunku - komentuje Urbanik.Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. Żeby termin głosowania został przełożony musi zostać ogłoszony stan nadzwyczajny.