Banki przeznaczą ponad miliard dolarów na inwestycję Grupy Azoty

Zakłady Chemiczne Police. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

11 banków zdecydowało się finansować budowę instalacji do produkcji polimerów w Policach. Mają pokryć 60 procent kosztów inwestycji. To ponad miliard dolarów.

Za decyzją banków stoi bardzo dobra ocena inwestycji - mówi Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.



- To świadczy o tym, że ten projekt jest świetnie oceniany. Nie było wątpliwości. Te wszystkie instytucje finansowe zaakceptowały i też w pełni dostrzegają opłacalność projektu. To jest dowód, jak ten projekt jest oceniany przez instytucje zewnętrzne - mówi Wardacki.



W konsorcjum banków znalazły się polskie, jak i zagraniczne instytucje finansowe.



- To jest dofinansowanie, które w 60 procentach będziemy potrzebowali. Patrząc na budżet całego projektu, to te 60% to jest przeszło miliard 75 milionów dolarów. Kapitał własny, czyli pozostałe 40 proc., to 720 mln dolarów - mówi prezes Grupy Azoty.



Budowa Polimerów Polickich przebiega zgodnie z planem. To największa inwestycja w polskiej chemii. Jej ukończenie pozwoli na dywersyfikację produkcji w grupie Azoty. Ukończenie budowy planowane jest w 2022 roku.