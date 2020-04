Więcej patroli sprawdza czy mieszkańcy zostali w domach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodatkowe patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej pojawiły się na ulicach Szczecina.

Mundurowi kontrolują przede wszystkim mieszkańców pod kątem przestrzegania nowych obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Sprawdzają między innymi czy nie dochodzi do łamania zakazu gromadzenia się.



- Będziemy mieli punkty stałe. Są to miejsca, gdzie mamy informacje, gdzie grupują się ludzie w więcej niż dwie osoby. Będziemy sprawdzać miejsca, które są zamknięte, czyli parki, place zabaw - mówi Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Sami mieszkańcy przyznają, że spacerowiczów jest zdecydowanie mniej. - Myślę, że wszystko jest w miarę z głową zrobione. Teraz widzę, że ludzie zaczęli się stosować do tego, bo wcześniej to były pielgrzymki ludzi w parku - mówi szczecinianka.



Kontrole będą prowadzone przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.

