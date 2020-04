Historyk o forsowaniu Odry: żołnierzy używano jako mięsa armatniego

Forsowanie Odry było pierwszą bitwą oddziałów polskich na terytorium Niemiec w czasie II wojny światowej. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Była to jedna z większych rzezi - tak o forsowaniu Odry mówi historyk Lech Kowalski.

16 kwietnia 1945 roku o godzinie 5.45 po półgodzinnym ostrzale artyleryjskim 1. Armia Wojska Polskiego rozpoczęła forsowanie Odry w rejonie Siekierek. Żołnierze polscy, którzy walczyli pod Siekierkami i Gozdowicami, mieli świadomość, że nie będą mieli gdzie wrócić, bo ziemie z których pochodzili były wcielone do ZSRR - mówi Lech Kowalski.



- Po prostu żal mi tych chłopców, których używano jako mięsa armatniego. Żeby zabić jednego Niemca musiało polec ośmiu żołnierzy sowieckich. Nad Odrą jeden poległy Niemiec kosztował osiem trupów, polskich i sowieckich. I tak wygląda prawda o forsowaniu Odry i wielkim kwietniowym zwycięstwie - mówi Kowalski.



Rosjanie atakowali tak, jak wojska azjatyckie - czołowo, co zwiększało straty.



- Niemcy zabezpieczyli ten rejon od stycznia 1945 roku. Od Odry na kierunku Berlina było 60 kilometrów. Oni zrobili pas obrony na 30 km, głęboki i bardzo trudny do sforsowania - mówi historyk Lech Kowalski.



Pierwsza Armia Wojska Polskiego miała do sforsowania dwudziestokilometrowy odcinek. W ciągu czterech dni na drodze do Berlina zginęło ponad 2000 żołnierzy. Po wojnie w Starych Łysogórkach stworzono cmentarz wojenny, gdzie pochowano 1987 poległych w walce. W forsowaniu Odry brał udział generał Wojciech Jaruzelski, podczas operacji cały czas przebywał w sztabie.