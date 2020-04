Tyszler o kampanii prezydenckiej kandydatki KO: Nie bardzo to wszystko śledzę

Mało kogo w ogóle interesuje kampania - tak szef klubu radnych miejskich Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler odpowiadał na pytanie o poczynania kandydatki jego ugrupowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz jej sztabu.

Gość "Rozmów pod krawatem" tłumaczył, że jako dyrektor szpitala w Zdrojach ma inne obowiązki. Pytany o politykę i sprzeczne deklaracje Kidawy-Błońskiej, która zdążyła już zadeklarować, że rezygnuje, po czym kontynuowała kampanię, szef klubu radnych KO odpowiadał, że zbytnio się tym nie interesuje.- Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, więc w jakiś sposób docierają do mnie pewne informacje, natomiast będę złym rozmówcą w tym temacie, ponieważ nie bardzo to wszystko śledzę i ciężko jest mi to komentować. Wiem jedno, że pani marszałek Kidawa-Błońska nie zrezygnowała. Kampania nie może się toczyć - dodał Tyszler.W ostatnich sondażach Kidawa-Błońska przegrywa z kandydatem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zdaniem gościa "Rozmów pod krawatem", najlepszym wyjściem dla Polski jest przesunięcie wyborów.