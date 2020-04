"Grodzki nie odpuścił, nawet gdy tata już umierał". Zeznają kolejni świadkowie

"Mama zaniosła w kopercie do szpitala 700 złotych przed operacją taty" - mówi pan Przemysław, kolejny świadek, w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo.

- My mieliśmy z panem marszałkiem Grodzkim do czynienia dwukrotnie jako rodzina, za pierwszym razem był to rok 1996. Ojciec był chory na nowotwór, już nie żyje. W szpitalu powiedziano, że powinien wpłacić jakieś pieniądze na szpital, zasugerowano mu wartość od 500 do 1000 zł - opowiada pan Przemysław.Operację przeprowadził dr Tomasz Grodzki. Zabieg się udał, ale nowotwór odnowił się po 15 latach. Wtedy pani Ewa, żona pacjenta i matka pana Przemysława poszła do prywatnego gabinetu prof. Grodzkiego. - Grodzki nie odpuścił matce, nawet wtedy, gdy tata już umierał - relacjonuje mężczyzna.- Ja jestem szczególnie oburzony tym w naszej rodzinie. Po prostu doktor Grodzki nie wyświadczył żadnej usługi, nie mógł jej wyświadczyć, bo już nic nie było do zrobienia, nawet ojcu nie wypisał żadnych lekarstw. Po tym mój ojciec żył jeszcze około dwa tygodnie. Pan Grodzki nie odpuścił jednak matce tej płatności za wizytę, która wydaje się wygórowana. 300 zł za wizytę? - wspomina pan Przemysław.Pan Przemysław jest jednym z ponad siedemdziesięciu świadków, którzy zdecydowali się złożyć wyjaśnienia w szczecińskiej delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA od końca ubiegłego roku prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w sprawie korupcji w Szpitalu Szczecin-Zdunowo.