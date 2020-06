Szef PKW komentuje sprawę koszuli z napisem "Konstytucja" w lokalu wyborczym

Szef Państwowej Komisji Wyborczej wypowiedział się krytycznie o przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej ze Szczecina, który podczas głosowania w lokalu na Warszewie pracował w koszulce z napisem "Konstytucja".

Jak mówił szef PKW, Sylwester Marciniak członkowie komisji powinni się powstrzymać od demonstracji.- Jeżeli jest to członek komisji wyborczej, w tym momencie funkcjonariusz publiczny to jednak uważamy, że członkowie od takich demonstracji powinni się powstrzymać - powiedział.Do wszystkich członków komisji wyborczej apelujemy o apolityczność - dodał szef PKW.- Chodzi o to, by komisje wyborcze miały charakter apolityczny, niezwiązany z żadną ze stron, kandydatem, komitetem wyborczym. Jeżeli dopuścimy jednych to zaraz przyjdzie druga grupa chcąc wykazać swoje symbole - argumentował.Jak zaznaczył, PKW nie może wyciągnąć konsekwencji wobec mężczyzny, bo nie jest do tego uprawniona.Sprawa została jednak zgłoszona policji z podejrzeniem złamania ciszy wyborczej.