Mieszkańcy Łobza na spotkaniu z prezydentem Dudą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie 200 zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy zebrało się w Parku Miejskim w Łobzie. Z transparentami i głośnymi okrzykami witali oni głowę państwa.

Jak mówili w rozmowie z reporterem Radia Szczecin mieszkańcy miasta - przyszli przekonać się do tego, czy w II turze wyborów zagłosować na urzędującego prezydenta. Jest przekonujący, bo wspiera rodzinę - mówił jeden z nich.- Przyszłam, żeby posłuchać naszego prezydenta. Wcześniej nie miałam takiej okazji. - Popieram, bo tu chodzi o rodzinę, bo ma korzenie, jest katolikiem jak i ja, dla mnie to bardzo ważna rzecz. - Jest propolski i dlatego jesteśmy tutaj. Dla nas jest to wielki zaszczyt, że jest w naszej małej miejscowości - dodali kolejni uczestnicy spotkania.Podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy w Łobzie pojawili się również zwolennicy kontrkandydata urzędującego prezydenta - Rafała Trzaskowskiego. W nieco ponad 20-osobowej grupie pokazywali transparenty wspierające kandydata Koalicji Obywatelskiej.Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca.