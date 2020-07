Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. źródło: Urząd Miasta Świnoujście

W Chinach trwa demontaż maszyny, która wydrąży tunel pod Świną. Jest to konieczne, by można ją było przetransportować do Polski. "Wielki kret" rozkładany jest na 130 części.

Trwają odbiory techniczne maszyny, która wydrąży tunel Kret kolos, który wydrąży tunel pod Świną, jest już gotowy "Drążenie tunelu pod Świną ruszy zgodnie z planem"



Wiercenie rozpocznie się z wyspy Uznam. Trwa tam budowa komory, z której proces wystartuje. Powstają m.in. studnie odwadniające i blok wejściowy.



Przebudowywane są sieci: gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna,



Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W sumie powstaną ponad 3 km drogi drogi, w tym prawie połowa to będzie tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin. Koszt inwestycji to ponad 900 mln złotych.



