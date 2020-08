14 nowych przypadków Covid-19 w regionie, w tym dwoje dzieci

Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy 14 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W Szczecinie Covid-19 wykryto u czterech osób (dwóch starszych kobiet, kobiety w średnim wieku i mężczyzny w średnim wieku). W powiecie sławieńskim zakaziło się natomiast pięć kobiet w średnim wieku.Wśród osób zakażonych koronawirusem jest także kobieta w średnim wieku z powiatu gryfińskiego, młody mężczyzna z powiatu myśliborskiego, dziecko ze Świnoujścia, a także mężczyzna w średnim wieku i dziecko z powiatu pyrzyckiego.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie wynosi 826, z czego zmarły 23 osoby.Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 809 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 13 kolejnych zgonach. Od czwartku wyzdrowiało 399 osób chorych na COVID-19.Wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński poinformował, że kolejny wzrost liczby zakażeń koronawirusem to efekt testów prowadzonych w ogniskach epidemicznych. Powiedział, że testy są prowadzone głównie w zakładach pracy.- Przede wszystkim skupiamy się na największych ogniskach; są to duże zakłady pracy. Wspieramy przedsiębiorców w tym, by bezpiecznie zapewnili pracę swoim pracownikom i tym, z kim później się kontaktują. Stąd tak szeroki program badań przesiewowych - powiedział.Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach śląskim - 259 zakażeń, małopolskim - 144 zakażenia i mazowieckim - 104 zakażenia. Testy laboratoryjne potwierdziły obecność patogenu również u 46 osób z województwa łódzkiego, 46 osób z województwa wielkopolskiego, 41 osób z województwa pomorskiego, 35 osób z województwa podkarpackiego, 26 osób z województwa opolskiego, 22 osób z województwa dolnośląskiego, 21 osób z województwa lubuskiego, 17 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 14 osób z województwa lubelskiego, 14 osób z województwa zachodniopomorskiego, 11 osób z województwa świętokrzyskiego, 8 osób z województwa kujawsko-pomorskiego i 1 osoby z województwa podlaskiego.Resort zdrowia zawiadamia jednocześnie, że większość spośród osób, które zmarły od wczoraj, miała choroby współistniejące. Najmłodszy wśród zmarłych to 56-letni mężczyzna ze Zduńskiej Woli, a najstarszy to 92-letni mieszkaniec Krakowa.Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 50 324 przypadki zakażeń koronawirusem, z czego zmarło 1 787 osób, a wyzdrowiało 36 041 osób.