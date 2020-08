Zakład produkcyjny w Koszalinie ogniskiem koronawirusa w mieście. Zakażonych jest kilkunastu pracowników w firmie zatrudniającej prawie 200 osób.

"Zakład jest zamknięty"- powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prezydent Koszalina Piotr Jedliński.- Osoby zostały skierowane na kwarantannę. Sanepid prowadzi wywiad epidemiologiczny. Kolejne osoby, które są zagrożone są poddawane badaniom. Myślę, że ta sytuacja w najbliższych dniach się wyjaśni. Zakład poddany został również dezynfekcji - informuje Jedliński.Na stronie koszalińskiej firmy PUF sp. z o.o. produkującej okna i drzwi zamieszczono komunikat informujący, że trwają badania na COVID-19 pracowników oraz zarządu.Prezydent Koszalina zwrócił uwagę, że wiele osób nie przestrzega restrykcji sanitarnych: - Apeluję o to, abyśmy utrzymywali dystans społeczny, w przestrzeniach zamkniętych nosili maseczki. Mimo wakacyjnej aury zapomnieliśmy o tym, że mamy epidemię koronawirusa, jednak on jest obecny w Koszalinie. Apeluję o to, bo w innym przypadku wrócimy do obostrzeń. Niemal 20 powiatów wróciło do obostrzeń. Apeluję, by zachować tę dyscyplinę po to, abyśmy tych przypadków zachorowań mieli jak najmniej.Przedstawiciele rządu i eksperci przypominają, że noszenie ochronnych maseczek i zachowanie dystansu społecznego zmniejszają ryzyko zakażenia koronawirusem.