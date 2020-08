Kilkadziesiąt czołgów i pojazdów bojowych, dwa helikoptery i setki żołnierzy - tak było we wtorek na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie odbył się kolejny etap ćwiczeń Defender Europe 20.

Kapitan Tomasz Kwiatkowski z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej tłumaczył, na czym polegała akcja.- Pododdział dostał zadanie uchwycenia obiektu zajmowanego przez przeciwnika, a także kierowanie ogniem w obronie z wykorzystaniem wozów bojowych Bradley, czołgów typu Abrams, naszych Rosomaków, a także - jak widzieliśmy - latały nad nami i zapewniały wsparcie śmigłowce Apache - relacjonował.Takie ćwiczenia wzmacniają międzynarodową współpracę - podkreślał minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.- Współpraca polsko-amerykańska w dziedzinie wojskowości pogłębia się; relacje są bardzo bliskie. Mogę podsumować ćwiczenia: "Together We're Stronger" - powiedział.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana pozostanie w Drawsku do 18 września.