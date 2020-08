Miliony rozeszły się w kilka minut. Komisja Rewizyjna przyjrzy się procedurze

Fot. Jakub Żelepień [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

50 milionów złotych rozeszło się w 11 minut. W poniedziałek od 8:30 zachodniopomorscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli podczas pandemii koronawirusa, mogli składać wnioski o bezzwrotne granty.

Obowiązywała zasada "kto pierwszy, ten lepszy", przez co wielu przedsiębiorców - zwłaszcza z mniejszych miejscowości, gdzie internet jest słabszy - nie miało szans złożyć wniosku.



- To niedopuszczalne, co zrobiliście z ludźmi. Nie może tak być i nie ma na to zgody. Nie było możliwości zapisania tego wniosku i wysłania. Na czerwono świecił się komunikat błąd - mówili przedsiębiorcy.



Radny Zbigniew Bogucki zapowiedział, że procedurze składania wniosków przyjrzy się Komisja Rewizyjna. Jego zdaniem, kryterium szybkości było bowiem krzywdzące.



- Będziemy pytali zarząd województwa, dlaczego tak się stało. To na pewno należy wyjaśnić i to wyjaśnienie należy się tym przedsiębiorcom, którzy w ciągu kilku minut nie byli w stanie wypełnić tych wniosków, bo nie było po prostu takiej fizycznej możliwości - powiedział Bogucki.



Łącznie do przedsiębiorców z naszego regionu, którzy ucierpieli podczas pandemii, trafi w ramach różnych programów rządowych ponad 4,5 miliarda złotych.