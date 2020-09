RSnW: Jaki los kina Pionier?

Jedno z najstarszych kin na świecie - szczeciński Pionier - zawiesza działalność. Przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa frekwencja jest poniżej poziomu opłacalności.

Aby Pionier mógł się utrzymać, codziennie musiałoby przychodzić 130 osób. W tej chwili przychodzi średnio 30.





- Nie ma technicznej możliwości, żeby osiągnąć tę kwotę. Matematyka nie pozwala, poza tym jest lato, piękna pogoda... Ja nawet ludziom się nie dziwię, że przy niej ludziom za bardzo nie chce się iść do kina - mówił współwłaściciel kina, Jerzy Miśkiewicz.

Informacja o zawieszeniu działalności pojawiła się w poniedziałek po południu. Wtedy też Sylwia Krzewina założyła na Fejsbuku grupę "Ratujmy Kino Pionier". Teraz należy do niej ponad 1000 osób.





- Odzew okazał się fenomenalny, do tej chwili nie mogę w to uwierzyć. Wydaje mi się, że to nie tylko jest grupa miłośników Pioniera. Na to, że członkowie są w tej grupie ma wpływ tradycja, poczucie wspólnoty. To kino to jest nie tylko działalność gospodarcza; to żyjąca historia Szczecina - zaznaczyła Krzewina.



Co dalej z kinem? O tym dyskutowali goście naszej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Wsparcie dla Pioniera zapowiedział podczas wczorajszej sesji Rady Miasta prezydent Piotr Krzystek. Dodał jednak, że na razie jest zbyt wcześnie na podanie konkretnych informacji.