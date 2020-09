Prokurator ws. afery kopertowej: śledztwo prowadzone jest "w sprawie"

Szpital Szczecin-Zdunowo i siedziby firm z branży farmaceutycznej - funkcjonariusze CBA przeszukali ponad 20 lokali w związku ze śledztwem w sprawie tzw. afery kopertowej.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie dotyczy okresu, gdy dyrektorem w szpitalu Szczecin-Zdunowo był obecny marszałek senatu Tomasz Grodzki.Jak mówił w TVP Info rzecznik prasowy prokurator Marcin Lorenc, śledztwo prowadzone jest "w sprawie" i jak do tej pory nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów.- Nie zostało wydane do tej pory postanowienie o przedstawieniu komukolwiek zarzutów. Cały czas zbierane są dowody oraz analizowane są materiały. Funkcjonariusze i prokurator przesłuchali już kilkadziesiąt osób. Mieli czyny, co do których można zakładać, że z uwagi na upływ czasu mogły one ulec przedawnieniu. Ale są również czyny, które bez wątpienia jeszcze przedawnieniu nie uległy - mówił Lorenc.Według informacji prokuratury, w przypadku czterech czynów nie można mówić o przedawnieniu. W najbliższych dniach prowadzone będą kolejne kontrole.