Atak nastolatki z nożem. Dyskusja w "RSnW"

Zaatakowała dwoma nożami trzy koleżanki. 16-latka zapowiadała ten atak w internecie, ale nikt nie zareagował. Licealistkę z Zielonej Góry obezwładnili nauczyciele i przekazali policji. O braku wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi rozmawiali goście "Radio Szczecin na Wieczór".

Jest to kolejna ofiara jakiejś dysfunkcji, kryzysu, który daje bardzo niespecyficzne oznaki - powiedziała Małgorzata Kaczyńska, pedagog z pracowni psychoedukacji wspierającej dzieci i młodzież w kryzysie. - Dziewczyna, której trudności nie zauważono w odpowiednim czasie, a nie zauważono głównie dlatego, że młodzież ma tendencję do ukrywania swoich problemów. Ma bardzo poważne tendencję do niemówienia o tym, co czuje, nie potrafi też nazywać swoich emocji.Szkoła sama nie potrafi zapewnić pomocy takim dzieciom. Psycholog powinien wspierać ucznia non stop, a nie może sobie na to pozwolić - dodał Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie. - Na jednego psychologa i jego 20 godzin pracy w szkole mam 600 uczniów i on musi przynajmniej 20 proc. tych dzieci się zająć. Pedagog zajmuje się dokumentacją, najczęściej papierami i jest to niewystarczające.Zaatakowane nastolatki nie zostały poważnie ranne a napastniczkę umieszczono w schronisku dla nieletnich, gdzie czeka na decyzję sądu czy będzie odpowiadała za swoje czyny jako osoba dorosła.