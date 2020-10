Radny PiS: Platformie wydaje się, że mają patent na zarządzanie gospodarką morską

Mniej ośrodków decyzyjnych oznacza sprawniejsze rządzenie w czasach wyzwań, jakie stawia między innymi pandemia koronawirusa - mówił w "Rozmowie pod krawatem" radny PiS Zbigniew Bogucki, pytany o likwidację Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Na czele resortu stał polityk z naszego regionu Marek Gróbarczyk. Zdaniem Boguckiego, krytyka opozycji nie miała wpływu na decyzję o jego dymisji.- Przypomnę, że przez 8 lat rządów Platformy - oczywiście ktoś powie, że znowu odwołuję się do Platformy, ale muszę, bo oni dzisiaj są największymi krytykami i wydaje się, że mają patent, jak to powinno być. To dlaczego tego patentu nie realizowali w czasie, kiedy przez 8 lat rządzili. Wtedy mieli naprawdę doskonałe możliwości, żeby wprowadzać te zmiany. I ta litania osiągać i sukcesów pana ministra Gróbarczyka, czyli naprawdę dużych projektów, to nie są jakieś drobne rzeczy - mówił Bogucki.Bogucki zwracał uwagę na sukcesy Gróbarczyka, między innymi pogłębianie toru wodnego, inwestycje w porcie, budowę tunelu w Świnoujściu czy przekop Mierzei Wiślanej. W ocenie polityka PiS, gdy ma powstać Główny Urząd Morski, te sprawy będą niezmiennie istotne dla rządu.