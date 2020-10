Poseł PiS o źródłach ataków na nowego ministra edukacji

Przemysław Czarnek. Fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Ataki na nowego ministra edukacji to pośrednio ataki na konstytucję, gdzie jasno zapisano rolę rodziny jako związku mężczyzny i kobiety - oceniał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontarz.

Według polityka PiS, profesor Przemysław Czarnek, oprócz pracy nad usprawnieniem całego systemu edukacji w Polsce, zadba, aby szkoła nie stała się miejscem ideowej indoktrynacji.



- Myślę, że to jest ta obawa, że pan profesor Czarnek doskonale zna konstytucję i nie dopuści do takich sytuacji, które mają miejsce w chwili obecnej. Na Uniwersytecie Śląskim pani profesor powiedziała właśnie, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, i ma postępowanie dyscyplinarne - dodaje Gontarz.



Zdaniem posła Gontarza, fakt, że działacze lewicowi muszą uciekać się do fałszywych doniesień - jak te o rzekomych strefach wolnych od LGBT - oznacza, że te środowiska nie są dyskryminowane.

