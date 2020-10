Szef Komisji Zdrowia: konieczna dyscyplina społeczna

Rozluźnienie i niebezpieczne zachowania, brak maseczek czy tłumy w sklepach - jak podkreślał przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, Tomasz Latos w "Rozmowie pod krawatem" tylko dzięki rozwadze możemy zahamować pandemię w Polsce.

Zwróciliśmy uwagę, że latem, mimo tłocznych wakacji - wtedy nie było wzrostu zachorowań na koronawirusa. Poseł Latos odpowiadał, że wciąż niewiele wiemy o właściwościach patogenu.- Być może jedną z przyczyn jest to, że pewna aura sprzyja większej transmisji tego wirusa. Kolejna sprawa to pewien model matematyczny: początkowo transmisja zakażeń narasta powoli, stopniowo przyspiesza. Mieliśmy okres spadku po sytuacji dyscypliny. Później pokazywano w mediach tłumy ludzi na plażach. Ten problem narastał i teraz zbieramy tego owoce - powiedział.Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że chociaż nie wszystkie obostrzenia z wiosny były właściwe to jednak powrót do dyscypliny społecznej daje szansę na zahamowanie pandemii w Polsce.