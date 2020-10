RSnW: Pokolenie NEET - ani do szkoły, ani do pracy, a obiad u mamy

Nie pracują, nie uczą się, do 30. roku życia mieszkają z rodzicami - to tak zwane pokolenie NEET. O tym coraz poważniejszym problemie społecznym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Doktor Wojciech Broszkiewicz z firmy badawczej Explicator przestrzegał, aby pokolenia NEET nie utożsamiać ze zwykłymi leniami czy nierobami.- W kategorii młodzieży NEET znajdują się ludzie, którzy nie są nieambitni. To młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Żyjemy dzisiaj w czasach, które są coraz mniej pewne. I oni mają ogromny problem - zaznaczył.Katarzyna Michalska z Północnej Izby Gospodarczej dodawała, że rozwiązaniem problemu pokolenia NEET powinni zająć się najbliżsi.- Trzeba zacząć od rodziny: zwrócić uwagę, co jest ważne w życiu. Małe rzeczy, a później przejdziemy do togo, ze ci ludzie wrócą do nas, wrócą do społeczeństwa - wierzy Katarzyna Michalska.W Polsce mianem pokolenia NEET określa się około 1 miliona 200 tysięcy młodych ludzi. W Unii Europejskiej jest to ponad 15 milionów ludzi.NEET (ang. not in employment, education or training) – nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu.Do grupy NEET zaliczają się zarówno bezrobotni, jak i osoby przedwcześnie kończące edukację, nieszukające pracy i pozostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu.Odsetek osób należących do grupy NEET jest różny w poszczególnych państwach, osiągając miejscami 50% młodzieży do 29. roku życia. Średnia dla krajów UE wyniosła w 2012 roku 13,2% (w grupie 15‒24 lat), a średnia dla świata oscylowała ok. 25%.W Polsce w grupie 15–24 należało do tej grupy 11,8% populacji, a w grupie 25–29 było to ok. 20%.Brak jest jednolitych ustaleń co do tego, jaka grupa wiekowa powinna być analizowana pod kątem przynależności do NEET – w krajach UE jest to grupa 15‒24 lata, w Japonii 15‒34 lata. Określenie po raz pierwszy pojawiło się w Wielkiej Brytanii w 1999 r.