Zaparkował auto w SPP i nie zapłacił. Urzędnicy przyznali mu rację

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Zaskakująca decyzja Urzędu Miasta w Szczecinie w sprawie nieopłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania. Urzędnicy uznali rację mieszkańca województwa lubelskiego, który zaparkował auto bez opłaty na ulicy Małopolskiej.

Kierowca dostał wezwanie i nie opłacił go, w efekcie pieniądze ściągnięto mu z konta. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mężczyzna podniósł argument, że miejsce parkingowe jest nieprawidłowo oznakowane - tzn. brakuje tzw. oznakowania poziomego, czyli wytyczonych linii na jezdni - a to wymóg opisany w ministerialnym rozporządzeniu.



Dlatego SKO zwróciło sprawę do ponownego rozpatrzenia przez miasto - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Grzegorz Gruca, który współpracuje z procesującym się kierowcą.



- Prezydent miasta uchylił całą swoja decyzję, albowiem skarżący wniósł zarzut nieistnienia obowiązku z powodu niewyznaczenia miejsc postojowych znakami poziomymi - mówił Gruca.



Ta sprawa wynika z błędu urzędnika, jeżeli pojawią się kolejne, na pewno trafią do sądu - zapowiedział rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.



- W Polsce nie obowiązuje zasada precedensu. Można to nazwać błędem ludzkim - mówi Jachim.



Wojciech Jachim dodał, że nie wszędzie można wytyczyć oznakowanie poziomie, np. na kostce granitowej bardzo szybko się ściera. W Szczecinie takie miejsca, bez linii ciągłych są m.in. na ulicy Wojska Polskiego, Wyzwolenia czy przy Bramie Portowej.