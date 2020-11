Wyjątkowy taras widokowy powstał w Widuchowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest wysoka na prawie 10 metrów i widać z niej Dolinę Dolnej Odry i miejsce, gdzie rzeka rozwidla się. Mowa o wyjątkowej wieży widokowej w Widuchowej.

Ma dwa poziomy, a prócz rzeki widać z niej między innymi całą Widuchową - mówi Paweł Wróbel, wójt gminy.



- Takiej wieży chyba w Polsce nie ma. Jest to niesamowicie wymyślone, jest to bardzo estetycznie i oryginalne. Posadowiona jest na najwyższym wzniesieniu w naszej gminie, na Słowiańskiej Górze, na wysokości 72 metrów. Panorama jest nieprawdopodobna - mówi Wróbel.



Jeszcze w tym miesiącu budowla ma uzyskać wszystkie odbiory, jednak na huczne otwarcie - ze względu na epidemię - trzeba będzie poczekać.



- To jest inwestycja, która już jest praktycznie zakończona. Czekamy jedynie na pozwolenie na użytkowanie. Liczymy, że to będzie miejsce, które ściągnie do Widuchowej ogromną liczbę turystów. Na wiosnę zrobimy huczne otwarcie, wymyślamy atrakcje, które będą temu wydarzeniu towarzyszyły - mówi wójt gminy.



Projekt jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wieża jest jednym z elementów wartego 2,5 mln euro projektu "Zrównoważona turystyka w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry".