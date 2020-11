Ludowcy apelują: wspierajmy polską gastronomię [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Na 11 listopada zamów coś smacznego" albo też "Na Święto Niepodległości niech danie z gastronomi zagości" - takimi rymami Ludowcy zachęcają do wsparcia restauratorów.

W Szczecinie, podczas poniedziałkowej konferencji robił to Jarosław Rzepa i Dorota Kalinowska z PSL, a także Bolesław Sobolewski, właściciel lokalu "Na kuncu korytarza".



Przypomnijmy, że w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, decyzją rządu restauracja mogą jedynie świadczyć zamówienia na wynos.



Żeby przetrwać ten czas musimy pamiętać o sobie i się wspierać jak przekonywali politycy, a Bolesław Sobolewski polecał gęsinę.



- Myślę, że akcja jest bardzo szlachetna i oby się spełniło, że będzie odzew na to hasło. Ja proponuję od siebie tradycyjnie, tak jak Amerykanie mają na Święto Dziękczynienia indyka, my promujemy naszą polską gęś. Bardzo zdrowe mięso. Na Świętego Marcina jest najlepsza gęsina, proszę o tym pamiętać. Polecamy też inne wyroby z gęsi - zachęca Sobolewski.



Rządową rekompensatą za ograniczenia dla restauratorów jest m.in. zwolnienie gastronomików ze składek ZUS za listopad, postojowe i bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł.