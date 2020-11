RSnW: "jesteśmy w stanie razem, w pięknej atmosferze świętować"

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada to w naszym kraju jeden z najważniejszych dni w roku.

Doceńmy, że dziś możemy świętować, bo nie zawsze tak było - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" prezes Fundacji Polskich Wartości, Wojciech Woźniak.- Pamiętajmy, że jest to radosna rocznica, ale przez wiele lat była zakazana. Dopiero od kilkudziesięciu lat możemy świętować odzyskanie niepodległości - przypomniał.To jeden z niewielu dni, w których Polacy potrafią się zjednoczyć - wierzy Artur Szczodry, prezes Porozumienia Środowisk Patriotycznych.- Niewątpliwie jest to najważniejsze święto w roku, gdy my, Polacy - tak często, niestety, podzieleni - jesteśmy w stanie dumnie, razem, w pięknej atmosferze świętować ten dzień - dodał Szczodry.11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości w 1937 roku. Później - w 1945 roku - święto zostało zniesione i przywrócone dopiero w 1989.