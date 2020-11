Szpital Zdroje z nowym sprzętem [ZDJĘCIA]

źródło: SPSZOZ "Zdroje" źródło: SPSZOZ "Zdroje" źródło: SPSZOZ "Zdroje"

Specjalistyczny sprzęt do endoskopii trafił do szpitala Zdroje w Szczecinie. Przekazała go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Dzięki temu lekarze będą mogli skuteczniej pomagać małym pacjentom. Będą w stanie, między innymi usuwać różne połknięte przedmioty z przełyków, żołądków i jelit maluchów. Jak się okazuje nie są to jednostkowe przypadki. Lekarze muszą usuwać m.in. baterie, monety, igły, klocki lego, patyczki od lizaków, kulki magnetyczne.



Podczas endoskopii, lekarz może obejrzeć wnętrze ciała dziecka, a dzięki szczypcom można usunąć niebezpieczne przedmioty.



Zakupiony przez Fundację WOŚP zestaw endoskopowy umożliwia wykonywanie badań gastroskopii obejmującej górny odcinek przewodu pokarmowego oraz kolonoskopii obejmującej końcowy odcinek jelita cienkiego oraz jelito grube.



Każdego roku gastroenterolodzy ze szpitala "Zdroje" wykonują ponad tysiąc badań gastroskopowych i kolonoskopowych u dzieci i młodzieży.



Sprzęt kosztował 750 tysięcy złotych.