Kolejna porażka Szczecina w sądowej batalii o opłaty za SPP

Kolejna rozprawa i kolejny niekorzystny dla Szczecina wyrok w sprawie oznakowania Strefy Płatnego Parkowania.

Nasz słuchacz Grzegorz Gruca podważa pobieranie opłat w miejscach, gdzie nie ma jednocześnie oznakowania pionowego i poziomego, czyli w skrócie - znaku oraz wymalowanych na jezdni linii. Taki obowiązek nakłada rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury. W ubiegłym miesiącu sąd nakazał miastu zwrot 2 złotych opłaty za postój oraz 30 zł kosztów sądowych z odsetkami. Pieniądze w środę dotarły do naszego słuchacza.Z kolei w poniedziałek przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum zapadł kolejny wyrok w podobnej sprawie, dotyczącej parkowania przy alei Wojska Polskiego. Sędzia asesor Katarzyna Kubiak wskazała właśnie na brak wymaganego oznakowania zarówno poziomego jak i pionowego.- Brak było podstaw do tego, aby móc pobierać opłaty za parkowanie, bowiem miejsce nie było prawidłowo wyznaczone. W związku z powyższym ziściły się podstawy do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego miasta Szczecin - mówiła Kubiak.Wyrok nie jest prawomocny, a miasto ma zwrócić tym razem 60 groszy oraz 30 złotych kosztów sądowych.Mamy różne interpretacje tych samych przepisów. Świadczy o tym decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2018 roku - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.- Wydało postanowienie w którym stwierdza, cytuję: miejsca postoju w SPP nie muszą być wyznaczone jednocześnie znakami poziomymi, o ile zostały wyznaczone za pomocą znaków pionowych - mówił Jachim.Poprosiliśmy o komentarz Wydział Gospodarki Komunalnej magistratu, czekamy na odpowiedź.W podobnej sytuacji jak Szczecin był kilka lat temu Wrocław. Po przegranych procesach miasto zmieniło oznakowanie na ulicach, by spełniało ministerialne rozporządzenie.