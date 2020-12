Odrzucony projekt SBO będzie ponownie rozpatrzony

Projekt "Kurs na północ" wraca do gry o udział w głosowaniu SBO. Będzie ponownie rozpatrzony w urzędzie.

W poniedziałek wieczorem komisja odwoławcza przyjęła odwołanie pomysłodawców inicjatywy. Teraz wszystko zależy od koordynatora procesu konsultacji, czyli Biura Dialogu Obywatelskiego UM.Posiedzenie zespołu opiniującego rozpoczęło się w piątek wieczorem, z przerwą na weekend, w poniedziałek wieczorem się zakończyło - tłumaczy Wojciech Kłodziński, współpomysłodawca projektu "Kurs na północ".- Łącznie mamy ponad 6 godzin rozmów. Myślę, że udało nam się przekonać, że te nasze działania były zgodne z regulaminem. Nasz wniosek odwoławczy został przyjęty. Teraz czekamy na stanowisko Biura Dialogu Obywatelskiego, czy przyjmą nasze odwołanie. Z uwagi na to, że konkurs startuje 7 grudnia, bardzo zależałoby nam, żeby to było jak najszybciej. Chcielibyśmy mieć również szansę na rozpoczęcie kampanii reklamowej - mówi Kłodziński.Jeśli projekt będzie pozytywnie rozpatrzony, forma promocji się zmieni.- Oferowaliśmy ogłoszenia o pracę i nie będziemy tego typu robić rzeczy, ponieważ wzbudziło to wiele kontrowersji. Natomiast będziemy czy w gazecie, czy Facebooku - mówi współpomysłodawca.Projekt "Kurs na północ" zakłada rewitalizację terenu wokół wieży gocławskiej, czyli wieży Bismarcka.Najpierw projekt zakwalifikowano, potem jednak zespołowi opiniującemu nie spodobało się to, że pomysłodawcy chcieli zatrudnić ankieterów do zbierania podpisów pod projektem. Uznano to za naruszenie zasad współżycia społecznego i projekt zweryfikowano negatywnie. Wtedy pomysłodawcy odwołali się od tej decyzji.Z powodu zamieszania związanego z projektem "Kurs na północ", głosowanie w SBO jest przesunięte. Miało ruszyć we wtorek, ale stanie się to za tydzień w poniedziałek. Potrwa do 21 grudnia.