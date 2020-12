Być marszałkiem Senatu? Nie skorzystam!

Przyznaje, że oferty były, ale nie zamierza z nich skorzystać - senator PSL, Jan Filip Libicki w "Rozmowie pod krawatem" mówił, że nie przyjmie propozycji PiS objęcia funkcji marszałka Senatu. W tym scenariuszu KO straciłaby większość w izbie wyższej parlamentu.

Zwracaliśmy uwagę, że w ten sposób - balansujące w sondażach na granicy progu wyborczego - PSL zyskałoby trzecią osobę w państwie. Libicki odpowiadał, że propozycje dostawał, ale nie jest zainteresowany.- Pamiętam doświadczenie Romana Giertycha i Andrzeja Leppera i uważam, że jakakolwiek współpraca z PiS polega na tym, że PiS chce pożreć współpracującego. Druga rzecz: jeśli taka rozmowa miałaby się odbyć, to musiałaby się odbyć z PSL-em, jako partią, a nie z Janem Filipem Libickim. Ale jeszcze raz powtarzam: nawet gdyby PSL mnie zachęcał - a nie zamierza zachęcać, jednoznacznie się odcina - nie zamierzam skorzystać - zadeklarował.Libicki należał do Prawa i Sprawiedliwości, później przystąpił do Platformy Obywatelskiej, obecnie jest senatorem Polskiego Stronnictwa Ludowego.