Spór o słynną Dolinę Miłości w Zatoni Dolnej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Park krajobrazowo-naturalistyczny Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, który obecnie jest pod opieką Federacji Zielonych Gaja, chciałaby przejąć gmina Chojna.

Powód? Zdaniem burmistrz Chojny Barbary Raweckiej, Dolina Miłości jest zaniedbana.



- Wstydzę się za jej obecny stan, bo chciałabym, żeby to ładniej wyglądało. Złożyliśmy propozycję Lasom, że jeżeli Federacja Zielonych Gaja nie jest w stanie opiekować się dobrze tym terenem, to my jako gmina, jesteśmy w stanie to przejąć - mówi Rawecka.



Prezes Gai Jakub Skorupski jest zaskoczony słowami burmistrz Raweckiej, ale przyznaje - park wymaga ogromu pracy.



- Zdajemy sobie sprawę z pewnych zaniedbań, które przez kilka ostatnich lat w dolinie miały miejsce. Można powiedzieć, że my - jako nowe władze stowarzyszenia - przejęliśmy sprawy związane z zarządzaniem parku. Zadeklarowaliśmy od samego początku chęć kontynuowania działań w parku - mówi Skorupski.



Emocje tonuje Sylwan Barcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.



- Obecnie rzeczywiście część tej infrastruktury wymaga remontów i renowacji. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dał szansę Federacji Zielonych. Takim momentem, kiedy będziemy mogli powiedzieć: "sprawdzam", będzie początek przyszłego sezonu turystycznego - mówi Barcz.



Obecnie Gaja uzyskała unijne dofinansowanie wysokości 50 tysięcy euro na wykonanie niezbędnych prac w parku, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa turystów.



Dolina Miłości w Zatoni Dolnej to park krajobrazowo-naturalistyczny, rozciągający się na obszarze ponad 80 hektarów na wzgórzach pomiędzy Zatonią Dolną, Krajnikiem Górnym i Krajnikiem Dolnym. Ze względu na zachowane cechy parku naturalistycznego z fragmentami romantycznymi z XIX w., został wpisany do rejestru zabytków.