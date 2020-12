Tu rodziła się Solidarność. Mural na budynku Stoczni Szczecińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mural upamiętniający protesty robotnicze w Szczecinie odsłonięto w czwartek w Szczecinie, w rocznicę wydarzeń sprzed 50 lat.

Mural pojawił się na budynku dyrekcji Stoczni Szczecińskiej. Jego autorką jest Sabina Twardowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członkom Stowarzyszenia Grudzień'70 - Styczeń'71 malunek bardzo się spodobał.- Ładnie wygląda, naprawdę. Coś fajnego. Radośniej wygląda ten budynek. Ile on przeżył historii od 1970 roku aż do teraz, do ukochanej, wolnej Polski, to naprawdę. Daty są podkreślone, Solidarność jest wyszczególniona - mówią członkowie Stowarzyszenia Grudzień'70 - Styczeń'71.- Na muralu są hasła i daty - wyjaśnia dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Paweł Skubisz. - "Stoczniowcy, strajkujemy aż do zwycięstwa" (hasło mieli wypisane robotnicy w 1970 roku - przyp. red.). I te dwie ważne daty. Ta pierwsza, rok 1970, czyli ten fundament, początek polskiej drogi do odzyskania suwerenności, niepodległości. I druga istotna data, rok 1980.W ten sposób dyrektor szczecińskiego IPN nawiązuje do strajków sierpniowych, po których powstał NSZZ "Solidarność".Mural ma 15 metrów wysokości i 13 szerokości.