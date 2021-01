W stoczni Gryfia trwa remont japońskich samochodowców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzy samochodowce należące do japońskiego armatora przechodzą równocześnie remont w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Dwa w tym samym czasie są na największym doku stoczni numer 5 - mówi Krzysztof Zaremba, prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



- To jest nasz stały klient, japoński armator. Dwa jego samochodowce przechodzą u nas remont klasowy. To mniejsze jednostki, które się zmieściły na naszym największym dotychczasowym doku numer 5. Trzecia jednostka tego armatora, w której kończymy remont klasowy, stoi już wydokowana przy nabrzeżu i tam toczą się prace - mówi Zaremba.



Jednym z remontowanych statków jest samochodowiec wybudowany w Stoczni Gdynia, który może zabrać za jednym razem 2130 samochodów osobowych na ośmiu pokładach.



- Te samochodowce są jednostkami dosyć skomplikowanymi. One przewożą głównie samochody nowe. Auta z fabryk japońskich czy produkowane poza Unią Europejską przywożą do Europy oraz produkowane w Unii rozwożą po całym świecie - mówi prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



Statki firmy KESS - spółki córki koncernu Kawasaki - pływają po Morzu Bałtyckim i Północnym.