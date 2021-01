Ruszają badania przesiewowe nauczycieli z regionu

Pięć tysięcy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - z naszego regionu - podda się rozpoczynającym się w poniedziałek badaniom przesiewowym.

To około 70% wszystkich wykładowców, którzy być może już od poniedziałku rozpoczną stacjonarną naukę w szkołach podstawowych.Obok nauczycieli bezpłatnymi i w pełni dobrowolnymi badaniami objęci zostali także pozostali pracownicy szkoły. Chodzi między innymi o sekretarki, księgowe czy też kucharki - mówi Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.- Temu badaniu również poddadzą się nauczyciele, ale również pracownicy niepedagogiczni. W naszym województwie to jest liczba okrągła - osiem tysięcy badań, które już od dzisiaj ruszają - dodaje Zarębska-Kulesza.Ostateczna decyzja o ewentualnym powrocie uczniów klas I-III do stacjonarnych zajęć szkolnych zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni.Według danych MEN, do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się około 165 tysięcy osób.Badania są wykonywane testem PCR, są dobrowolne i bezpłatne.