Tysięczną osobę zaszczepiono na Covid-19 w szpitalu „Zdroje” Stało się to dokładnie o godzinie 12.35 - podaje placówka. Szczepionkę dostała dr Zofia Piotrowska - lekarz kierujący Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym.

Tym samym granica tysiąca zaszczepionych osób została przekroczona w szpitalu „Zdroje” już w piątym dniu szczepień.Szczepienia grupy „zero” ruszyły w „Zdrojach” we wtorek 29 grudnia. Zaledwie w ciągu jednego dnia wykorzystano całą pulę, czyli 150 przekazanych w pierwszym etapie dawek.W sumie w ciągu czterech dni szczepień w szpitalu „Zdroje” szczepionkę otrzymało łącznie 870 osób. To blisko cztery razy więcej, niż wynosiła średnia krajowa przypadająca na poszczególne placówki węzłowe. Średnia dzienna szczepień to 217.