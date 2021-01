Wojewoda: Zachęcam pracowników służby zdrowia, by się zaszczepić

Ostatni dzwonek dla pracowników służby zdrowia, żeby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Zachęcam, żeby skorzystać z tych dawek - mówił na antenie Radia Szczecin wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Gość audycji "Wszystko na Gorąco" podkreślał, że większość medyków skorzystała już ze szczepienia. Dementował również plotki, jakoby szczepionek dla "grupy zero" miało nie wystarczyć.- Cały czas zachęcamy pracowników służby zdrowia, medyków do tego, żeby się zaszczepili. Do czwartku można jeszcze się zapisywać i szczepić, jeśli chodzi o grupę "zero", o medyków. Bardzo gorąco zachęcam i też chciałbym bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, bo pojawiały się sprzeczne informacje. Szczepionki dla grupy "zero" są zabezpieczone w stu procentach. Ile ich trafia do szpitali i ile szczepień jest przeprowadzanych to zależy tak naprawdę od tego, ile osób się zgłosi - tłumaczy Zbigniew Bogucki.Wojewoda zachodniopomorski spotkał się we wtorek z przedstawicielami samorządów. Od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretny termin seniorzy powyżej 80. roku życia. Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy DPS-ów. Zrobią to zespoły wyjazdowe.