Jezioro Dąbie. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(jezioro_w_Szczecinie).

Rozpoczęta przed rokiem inwestycja - mimo pandemii koronawirusa - będzie zrealizowana zgodnie z harmonogramem - zapewnia Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych.

- Wykonawca na zakończenie prac ma czas do lutego, wedle umowy. Na tę chwilę nie wystąpił o przedłużenie terminu, dlatego też cały czas trzymam się pierwszej wersji - tłumaczy Kus.



Kąpielisko w Dąbiu będzie miejscem, w którym rodziny będą mogły spędzić cały dzień.



- To znacznie więcej niż plaża nad jeziorem - mówi Kus. - Docelowo będą także place zabaw dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Odpoczynek nad kąpieliskiem będzie również okazją do poskakania po dużej piramidzie linowej. Dostępna będzie także siłownia pod chmurą, będą stoły piknikowe, altany gastronomiczne, pergole, ławki oraz kosze na śmieci.



Inwestycja kosztowała miasto ponad 9 milionów złotych.