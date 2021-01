Poseł PSL o najnowszym filmie Latkowskiego i aferze Amber Gold

Pytany o "Taśmy Amber Gold. Układ Trójmiejski nie umiera nigdy", czyli film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego unika odpowiedzi i oskarża PiS. Poseł PSL Jarosław Rzepa nie chciał dyskutować o ewentualnej współodpowiedzialności jego ugrupowania w aferze, która wydarzyła się w czasie rządów PO-PSL.

Szczecińskiego posła PSL Jarosława Rzepę, nie dziwi, że dotychczas na ławie oskarżonych usiadł tylko twórca Amber Gold oraz jego żona.- Nie dziwi mnie to, bo na przykład nikt nie zasiadł w ławie oskarżonych za wydatkowane 70 milionów złotych na wybory pocztowe. Ta władza jest jest w ogóle nieskuteczna i jak dwa lata temu, by zamordowali wszystkich, którzy by powiedzieli coś złego na temat węgla, tak dzisiaj restrukturyzują węgiel, wydzielają spółkę - komentuje Rzepa.- Rozmawiamy o gigantycznej piramidzie finansowej, która w rządowych kręgach była tajemnicą poliszynela. Nic nie wiedział wiceprezes, dziś prezes pana partii - dodaje redaktor Piotr Cywiński.- Panie redaktorze, życzę, abyśmy jak najszybciej wszystkich, którzy powinni zasiąść na ławie oskarżonych tam zobaczyli - odpowiada Rzepa.Po emisji filmu, Sylwester Latkowski w studiu TVP mówił między innymi o spotkaniach "układu" w luksusowym hotelu i "wsparciu służb, prokuratury czy biznesu, ale i mediów".