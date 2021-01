"Kiedy nasi konkurenci mówią o nas źle, to znaczy, że robimy coś bardzo dobrego"

Fot. pixabay.com / tvjoern (CC0 domena publiczna)

Dobrze, że potrafimy być niepodlegli w stosunku do Niemiec i chronić własną gospodarkę - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" profesor ekonomii Witold Modzelewski.

Naukowca spytaliśmy o krytyczne komentarze niemieckiego bankowca po tym, jak prezes Narodowego Banku Polskiego interweniował na rynku walutowym, aby wspomagać polskich eksporterów. Modzelewski podkreślał, że bardzo istotne jest zachowanie złotego i nie przyjmowanie euro.



- Kiedy nasi konkurenci - nie używajmy innego słowa - mówią o nas krytycznie albo źle, to znaczy, że robimy coś bardzo dobrego. Pochwalą nas wtedy, kiedy robimy rzeczy głupie, bo wtedy za darmo robimy coś, co jest w ich interesie. Czyli to, że zachowaliśmy odrębną walutę, nie tę zdominowaną przez to państwo z którego ten pan się wywodzi i to, że on jest zdenerwowany tym, że my działamy we własnym interesie. Bo w jego przekonaniu, Polacy mają działać w interesie niemieckim, wtedy są "niepodlegli patriotami", tak od stu lat takie bzdury nam się opowiada - mówił Modzelewski.



Jednocześnie Witold Modzelewski bardzo krytycznie oceniał wiarygodność banków jako takich. Według ekonomisty, gdy w czasie pandemii słyszymy bardzo różne komentarze o stanie gospodarki, te wygłaszane przez bankowców są najmniej miarodajne.