Jeszcze w tym roku tramwajem na Szafera? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku nowe linie tramwajowe połączą nowo powstającą pętlę przy ulicy Szafera w Szczecinie.

Powstająca za 125 milionów inwestycja zostanie oddana do użytku w ciągu najbliższych kilku miesięcy.Jednak na pierwsze tramwaje na nowej pętli pasażerowie będą musieli jeszcze poczekać - mówi rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Hanna Pieczyńska. - To będzie duży i kolejny węzeł komunikacyjny, który połączy to ogromne osiedle z innymi częściami naszego miasta. Tam będą nie tylko tramwaje, ale i autobusy, parking park@ride, bike@ride, więc cała ta infrastruktura po to, żeby można swobodnie zostawić swoje auto i przesiąść się w komunikację miejską.O ile tramwaje pojadą ulicą Szafera prawdopodobnie dopiero pod koniec tego roku, o tyle kierowcy z nowej jezdni będą mogli skorzystać już latem bieżącego roku.