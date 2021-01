Obostrzeń będzie mniej? Szymańska: potrzebny jest rozsądek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeżeli na szali jest życie ludzi, trzeba do obostrzeń czasu pandemii podchodzić rozsądnie - mówiła w "Rozmowie pod Krawatem" Halina Szymańska, była szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.

Szymańska mówiła, że problemy dotyczą głównie branży turystycznej, gastronomicznej i rozrywkowej w całym kraju.



Jest bon turystyczny - jest ludzka solidarność - podkreślała Szymańska.



- Ludzie rozumieją sytuację i wspomagają innych chociażby przez niewycofywanie na przykład zgłoszonych rezerwacji, więc taki pieniądz, który już został włożony w tę turystykę nie zostaje wycofany. Z drugiej strony mamy taką sytuację, jaką mamy, jeżeli na szali jest zdrowie i życie ludzi, to wydaje mi się, że te dyskusje powinny jednak ograniczać się do tego, w jaki sposób to przeżyć na spokojnie - mówiła Szymańska.



W czwartkowy poranek w Polskim Radiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na lekkie poluzowanie obostrzeń. Dzisiaj rząd ma ogłosić decyzje w sprawie obowiązywania restrykcji od pierwszego lutego.

- Ludzie rozumieją sytuację i wspomagają innych chociażby przez niewycofywanie na przykład zgłoszonych rezerwacji, więc taki pieniądz, który już został włożony w tę turystykę nie zostaje wycofany. Z drugiej strony mamy taką sytuację, jaką mamy, jeżeli na szali jest zdrowie i życie ludzi, to wydaje mi się, że te dyskusje powinny jednak ograniczać się do tego, w jaki sposób to przeżyć na spokojnie - mówiła Szymańska.