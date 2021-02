Obwodnica Przecławia i Warzymic za rok na wakacje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: M.Papke, W.Ochrymiuk Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W wakacje przyszłego roku pojedziemy obwodnicą Przecławia i Warzymic. Nie wpłynęło żadne odwołanie od przetargu na to zadanie.

Za 89 milionów złotych wykona je firma Budimex - poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace rozpoczną się wiosną tego roku. Inwestycje pierwotnie miał zrealizować Energopol. Firma nie weszła jednak na plac budowy, bo ogłosiła upadłość.



- To już historia, teraz zabiegamy o realizację drugiego etapu obwodnicy z Siadła Dolnego do autostrady - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - Mamy teraz walkę z czasem, żeby kolejny odcinek obwodnicy DK13, która na tą chwilę będzie się kończyła w Siadle Górnym, znalazła ujście tego niespełna kilometrowego odcinka do obwodnicy Kołbaskowa. W tym momencie będziemy mieli piękne połączenie z Ronda Hakena do samego zjazdu na autostradę.



Trudno ocenić, za jaką kwotę zostanie wybudowany drugi etap obwodnicy. - Dziś przetargi często są rozstrzygane poniżej kwoty planowanej na ich realizację - dodaje Szałabawka. - Jest koronawirus, mamy pandemię i te ceny są naprawdę różne. W tej chwili np. okazuje się, że państwo zyskuje, bo przetargi są tańsze.



Drugi etap obwodnicy liczy dwa kilometry. Właśnie wybrano firmę, która zaktualizuje dokumentację inwestycji.