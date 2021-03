Premiera nowego audiobooka na antenie Radia Szczecin

Pogodno, Łękno, centrum Szczecina i Złocieniec - to tam przede wszystkim rozgrywa się akcja kryminału Marka Stelara pt. "Blizny".

Audiobook na podstawie tej książki od poniedziałku na naszej antenie. Powieść, którą czyta Adam Bauman, zawsze od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 i 14:00."Blizny" ukazały się latem, akcja toczy się w pierwszych dniach pandemii koronawirusa w Szczecinie, bohaterem powieści jest policjant Tomasz Rędzia.- Umieściłem akcje na szczecińskim Pogodnie, bo to dla mnie ważne miejsce - przyznaje autor "Blizn". - Ja jestem "pogodniakiem" z urodzenia, włóczyłem się tam. To wciąż mi siedzi w głowie, więc nie wyobrażam sobie, żeby przynajmniej części tych wydarzeń nie umieszczać właśnie w tych dzielnicach - Łękno i Pogodno.Marek Stelar to pseudonim szczecińskiego autora Macieja Biernawskiego. Jego książki, m.in. "Niepamięć", "Blask" czy właśnie "Blizny", cieszą się od lat bardzo dużą popularnością, przede wszystkim wśród szczecińskich czytelników.Mamy dla Was także do wygrania egzemplarze książek autora. Co zrobić, aby wygrać? Sprawdź!