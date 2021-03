Niemcy boją się polskiej inwestycji

Właściciele niemieckich kurortów, zlokalizowanych niedaleko Świnoujścia są pełni obaw w związku z budową tunelu pod Świną. Takie doniesienia znalazły się na niemieckich portalach internetowych i w stacjach radiowych.

Niemcy boją się wzmożonego ruchu samochodów na wyspie Uznam. Obawiają się także ciężarówek. Niemiecki portal moin.de pisze też, że dzięki łatwej przeprawie przez Świnę, niemieccy turyści mogą wybierać jako cel wycieczek Międzyzdroje czy Kołobrzeg, gdzie jest taniej niż po niemieckiej stronie. Tunel spowoduje, że nie będzie trzeba czekać na przeprawę, co skróci dojazd do tych miejscowości.O rozpoczęciu budowy tunelu i zmianach, jakie może spowodować inwestycja, donosi też portal NDR. Łatwość dojazdu do Świnoujścia spowoduje większy napływ turystów na wyspę Uznam, więcej samochodów i ciężarówek, co może spowodować trudności komunikacyjne - twierdzą niemieccy dziennikarze. W Polsce obawy Niemców publikuje portal Onet.Inauguracja drążenia tunelu pod Świną odbyła się w miniony piątek. Tunel ma mieć prawie 2 kilometry długości.