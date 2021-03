Poseł PO o ruchu Polska 2050: bycie celebrytą nie wystarczy

Polacy tego nie kupią - tak o ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni mówił poseł Platformy Obywatelskiej, Artur Łącki.

Jego zdaniem bycie celebrytą telewizyjnym to za mało, by zwyciężyć w wyborach.- Mówię o ruchu Hołowni. To człowiek, który jest dzieckiem telewizji, od początku był w telewizji, był rozpoznawalny przez różne programy. I sobie pomyślał: "Skoro jestem dzieckiem telewizji to założę sobie ruch polityczny, czy partię polityczną, nazwę ją swoim nazwiskiem, będę szedł od zwycięstwa do zwycięstwa, pewnie od premierostwa do prezydentury" - analizował poseł Łącki.Zdaniem posła Artura Łąckiego w Polsce potrzeba normalnych partii.- To nie jest dobry pomysł - vide Kukiz'15 - żeby tworzyć partię, czy jak oni mówią, ruch społeczny, co to za różnica, która się będzie nazywała Hołownia. To jest bardzo wąsko - dodał.Poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki był gościem "Rozmów pod krawatem".