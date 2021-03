Tyszler: osiemnastopiętrowy wieżowiec nie powstanie

Gwarantuje, że osiemnastopiętrowy wieżowiec nie powstanie, dodaje, że reakcja prezydenta była "natychmiastowa". Tak Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, w Szczecińskiej Radzie Miasta, komentuje sprawę kontrowersyjnych planów budowy bloku w rejonie ul. Wszystkich Świętych.

Przeciwko zamierzeniom inwestora protestują okoliczni mieszkańcy. Okazało się również, że przedsiębiorca startował w wyborach z listy komitetu Piotra Krzystka, a jego ojciec prowadzi spółkę, w której jako udziałowcy wymienieni są żona prezydenta miasta i jego brat.Sprawę - aby uniknąć zarzutów o stronniczość - Piotr Krzystek skierował do rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.Łukasz Tyszler w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że to właściwa decyzja. - Powoduje to, że to nie decyzją urzędników miasta Szczecina - na których być może mógłby mieć wpływ pan prezydent Krzystek - będzie wydawana decyzja. Więcej nie mam nawet wiedzy, czytam te doniesienia, a nie miałem okazji rozmawiać z prezydentem na ten temat osobiście. Wydaje mi się że przynamniej tutaj pewne standardy są zachowywane, co będzie dalej - zobaczy, ale gwarantuję państwu, że tam nie powstanie żaden 18-pietrowy wieżowiec - zapewnia Tyszler.Tyszler dodał, że radni przygotowują się na ewentualną decyzję SKO o cofnięciu wniosku do ponownego rozpatrzenia przez szczecińskich urzędników. Dodał, że nie rozmawiał osobiście z prezydentem na ten temat.