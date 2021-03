Co wypadło z szafy prezydenta Piotra Zaremby? [WIDEO, ZDJĘCIA]

W zbiorach znalazły się też prywatne rzeczy pierwszego prezydenta polskiego Szczecina, Piotra Zaremby. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To świadectwo historii powojennego Szczecina. Mowa o miejskich dokumentach, z których najstarsze pochodzą z kwietnia 1945 roku - mówią prezydent miasta i Miejski Konserwator Zabytków.

Akta znaleziono w poniedziałek w jednej z szaf w sali sesyjnej podczas porządkowania jej przed remontem. Urzędnicy pokazali dokumenty dziennikarzom. Wiele z nich dotyczy funkcjonowania Szczecina zaraz po wojnie. Jednym z najciekawszych znalezisk jest mapa z granicą polsko-niemiecką.



- Jest bardzo ciekawa, opatrzona pieczęciami mapa z narady w Schwerinie z września 1945 roku ustalająca - na tamten moment - granicę polsko-niemiecką. Mamy pierwsze linie tramwajowe, które były uruchomiane w Szczecinie - wyliczał prezydent Piotr Krzystek.



W zbiorach znalazły się też prywatne rzeczy pierwszego prezydenta polskiego Szczecina, Piotra Zaremby.



- To archiwum miało - można powiedzieć - charakter półprywatny; choćby prywatna legitymacja tramwajowa świadczy o tym, że to były częściowo osobiste notatki i dokumenty - mówi Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski.



Najnowsze z dokumentów datowane są na lata 70. Urzędnicy wciąż analizują ich treść. Być może będą zaprezentowane publicznie, ale miasto uzgadnia to teraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Archiwum Państwowym.