Przepiera: Nie wszystkie utrudnienia na ulicach, to wina urzędników

Kierowcom należą się przeprosiny - przyznaje zastępca prezydenta Szczecina. Dodaje, że część kłopotów na miejskich ulicach, to nie wina urzędników.

Michał Przepiera, który odpowiada za inwestycje, w "Rozmowach pod Krawatem", tłumaczył dlaczego w mieście trwa tyle remontów na raz, co powoduje szereg utrudnień.Przepiera poprosił mieszkańców o wyrozumiałość - podkreślił jednak, że niektóre problemy wynikają z czynników niezależnych od Urzędu Miasta. Kumulacja wynika między innymi z konieczności rozliczenia się ze środków unijnych, z których część prac jest finansowana.- Jesteśmy w szczycie inwestycyjnym i to jest związane z kilkoma przyczynami, ta najczęściej powtarzana jest związana ze środkami unijnymi, które jak wiemy musimy wykorzystać do roku 2023. Wpłynęła na to również sytuacja "covidowa", ona ma podwójny aspekt - jak pamiętamy, były dyskusje czy iść dalej w te przetargi czy nie iść, bo nie wiadomo, co będzie. To jest również kumulacja inwestycji, nie tylko miasta. Węzeł Kijewo my zakładaliśmy, że się zakończy wcześniej, a my wejdziemy z Granitową. Wiemy co się zdarzyło na Węźle Kijewo, żadna to wina Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że wykonawca zbankrutował - tłumaczył Przepiera.W tej chwili, rozkopane ulice są także m.in. na Niebuszewie, prace trwają również na Wyszyńskiego i na Estakadzie Pomorskiej.