Kosta Runjaić optymistycznie przed meczem z Anglią

Cieszy się z powołań dla zawodników Dumy Pomorza, wierzy, że dzięki odwadze i waleczności jest szansa na zwycięstwo z Anglikami - trener Pogoni Szczecin Kosta Runjaić był gościem "Rozmów pod krawatem".

O godzinie 20.45 reprezentacja Polski zagra na Wembley o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata.Trener Portowców nie podjął się przewidywania wyniku, ale podkreślał, że kadra Biało-czerwonych ma piłkarskie argumenty, żeby przeciwstawić się Anglikom.- Muszę powiedzieć, że mamy dużo jakości. Mamy dobrych, indywidualnych zawodników, mamy dobry mix, sporo świeżego wiatru i dobrej energii. Poza tym zawodnicy mieli sporo czasu, parę dni, żeby się zgrać. Tak, że myślę, że ważne jest, by podejść do tej rozgrywki z odwagą - zalecał Kosta Runjaić.Kosta Runjaić oceniał, że piłkarz Pogoni Szczecin, Kacper Kozłowski ma szansę na występ na Wembley. Podkreślał psychologiczny wpływ powołań na innych graczy.- To sygnał, że jesteśmy obserwowani, to może motywować zawodników - mówił trener szczecińskiej Pogoni.